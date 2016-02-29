Рекомендовано

Экспертным советом

РГП на ПХВ «Республиканский центр

развития здравоохранения»

Министерства здравоохранения

и социального развития

Республики Казахстан

от «30» ноября 2015 года

Протокол № 18



Тромбоз глубоких вен конечностей – формирование одного или нескольких тромбов в пределах глубоких вен, сопровождаемое воспалением сосудистой стенки, что приводит к нарушению венозного оттока и является предиктором трофических расстройств.

Тромбофлебит – воспаление стенок вен с образованием в них тромба.

Синдром Мей-Тернера или синдром компрессии левой общей подвздошной вены – результат сдавления указанного сосуда правой общей подвздошной артерией, в связи с чем происходит нарушение оттока крови из левой нижней конечности и малого таза.



Название протокола: Венозные тромбозы и тромбофлебиты, посттромбофлебитический синдром.



Код протокола:



Код (ы) МКБ-10:

I80.0 Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей

I80.1 Флебит и тромбофлебит бедренной вены

I80.2 Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей

Тромбоз глубоких вен БДУ

I80.3 Флебит и тромбофлебит нижних конечностей неуточненный

Эмболия или тромбоз нижних конечностей БДУ

I80.8 Флебит и тромбофлебит других локализаций

I80.9 Флебит и тромбофлебит неуточненной локализации

I83.1 Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением

I87.0 Постфлебитический синдром



Сокращения, используемые в протоколе:

АЛТ – аланинаминотрансфераза

АСТ – аспартатаминотрансфераза

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время

ВБ – варикозная болезнь

ВРВНК – варикозное расширение вен нижних конечностей

ДБК – добезилат кальция

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

ИФА – иммуноферментный анализ

КТ – компьютерная томография

КТА – КТ – ангиография

КФК – креатинфосфокиназа

ЛДГ – лактатдегидрогеназа

ЛФК – лечебная физкультура

МКБ – международная классификация болезней

МНО – международное нормализованное отношение

МРА – магнитно-резонансная ангиография

МРТ – магнитно-резонансная томография

МФФ – микронизированная флавоноидная фракция

ОАК – общий анализ крови

ПГ – простагландины

ПТБ – посттромботическая болезнь/синдром

РКИ – рандомизированные контролируемые исследования

УД – уровень доказательности

УЗДГ – ультразвуковая допплерография

ФГДС – фиброгастродуоденоскопия

ФЛП – флеботропные лекарственные препараты

ХВН – хроническая венозная недостаточность

ХЗВ – хронические заболевания вен

ЭКГ – электрокардиография