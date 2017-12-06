Поражение нервных корешков и сплетений

МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ



Диагностические критерии



Жалобы и анамнез

Жалобы:

· на боль в зоне иннервации пораженных корешков и сплетений;

· на нарушение двигательных, чувствительных, рефлекторных и вегетативно-трофических функций в зоне иннервации пораженных корешков и сплетений.



Анамнез:

· длительная физическая статическая нагрузка на позвоночник (в положении сидя, стоя);

· гиподинамия;

· резкий подъем тяжестей;

· переразгибание позвоночника.



Физикальное обследование

· визуальный осмотр:

- оценка статики позвоночника – анталгическая поза, сколиоз, сглаженность физиологических лордозов и кифозов, дефанс паравертебральных мышц пораженного отдела позвоночника;

- оценка динамики – ограничение движений рук, головы, различных отделов позвоночника.

· пальпация: болезненность при пальпации паравертебральных точек, остистых отростков позвоночника, точек Валле.

· перкуссия молоточком остистых отростков различных отделов позвоночника – положительный симптом Раздольского – симптом «остистого отростка».

· положительные корешковые пробы:

- симптом Лассега: боль появляется при сгибании выпрямленной ноги в тазобедренном суставе, измеряется в градусах. Наличие симптома Ласега указывает на компрессионный характер заболевания, но не уточняет его уровня.

- симптом Вассермана: появление боли при подъеме выпрямленной ноги назад в положении лежа на животе свидетельствует о поражении L3 корешка

- симптом Мацкевича: появление боли при сгибании ноги в коленном суставе в положении лежа на животе свидетельствует о поражении L1-4 корешков

- симптом Бехтерева (перекрестный симптом Ласега): появление боли в положении лежа на спине при сгибании выпрямленной здоровой ноги в тазобедренном суставе и исчезновение при ее сгибании в колене.

- симптом Нери: появление боли в пояснице и ноге при сгибании головы в положении лежа на спине свидетельствует о поражении L3-S1 корешков.

- симптом кашлевого толчка: боль при кашле в поясничном отделе на уровне поражения позвоночника.

· оценка двигательной функции по исследованию рефлексов: снижение (выпадение) следующих сухожильных рефлексов.

- сгибательно-локтевой рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении СV - СVI корешков.

- разгибательно-локтевой рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении СVII - СVIII корешков.

- карпо-радиальный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении СV - СVIII корешков.

- лопаточно-плечевой рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении СV - СVI корешков.

- верхний брюшной рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении DVII - DVIII корешков.

- средний брюшной рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении DIХ - DХ корешков.

- нижний брюшной рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении DХI - DХII корешков.

- кремастерный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении LI - LII корешков.

- коленный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении как L3, так и L4 корешка.

- Ахиллов рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении SI - SII корешков.

- Подошвенный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении L5-S1 корешков.

- Анальный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении SIV - SV корешков.



Схема экспресс диагностики поражения корешков:

· поражение L3 корешка:

- положительный симптом Вассермана;

- слабость в разгибателях голени;

- нарушение чувствительности по передней поверхности бедра;

- изменение коленного рефлекса.

· поражение L4 корешка:

- нарушение сгибания и внутренней ротации голени, супинации стопы;

- нарушение чувствительности на латеральной поверхности нижней трети бедра, колена и переднемедиальной поверхности голени и стопы;

- изменение коленного рефлекса.

· поражение L5 корешка:

- нарушение ходьбы на пятках и тыльного разгибания большого пальца;

- нарушение чувствительности по переднелатеральной поверхности голени, тыльной поверхности стопы и I, II, III пальцев;

· поражение S1 корешка:

- нарушение ходьбы на носках, подошвенного сгибания стопы и пальцев, пронации стопы;

- нарушение чувствительности по наружной поверхности нижней трети голени в области латеральной лодыжки, наружной поверхности стопы, IV и V пальцев;

- изменение ахиллова рефлекса.

· оценка чувствительной функции (исследование чувствительности по кожным дерматомам) – наличие чувствительных нарушений в зоне иннервации соответствующих корешков и сплетений.

· лабораторные исследования: нет.



Инструментальные исследования:

Электромиография: уточнение уровня поражения корешков и сплетений. Выявление вторичного нейронального поражения мышц позволяет с достаточной точностью определить уровень сегментарного поражения.

Топическая диагностика поражения шейных корешков позвоночника базируется на тестировании следующих мышц:

· С4-С5 – надостная и подостная, малая круглая;

· С5-С6 – дельтовидная, надостная, двуглавая плеча;

· С6-С7 – круглый пронатор, трехглавая мышца, лучевой сгибатель кисти;

· С7-С8 – общий разгибатель кисти, трехглавая и длинная ладонная мышцы, локтевой сгибатель кисти, длинная мышца, отводящая первый палец;

· С8-Т1 – локтевой сгибатель кисти, длинные сгибатели пальцев кисти, собственные мышцы кисти.

Топическая диагностика поражения пояснично-крестцовых корешков базируется на исследовании следующих мышц:

· L1 – подвздошно-поясничная;

· L2-L3 – подвздошно-поясничная, изящная, четырехглавая, короткие и длинные приводящие мышцы бедра;

· L4 – подвздошно-поясничная, передняя большеберцовая, четырехглавая, большая, малая и короткая приводящие мышцы бедра;

· L5-S1 – двуглавая мышца бедра, длинный разгибатель пальцев стопы, задняя большеберцовая, икроножная, камбаловидная, ягодичные мышцы;

· S1-S2 – собственные мышцы стопы, длинный сгибатель пальцев, икроножная, двуглавая мышца бедра.



Магнитно-резонансная томография:

МР-признаки:

- выбухание фиброзного кольца за пределы задних поверхностей тел позвонков, сочетающееся с дегенеративными изменениями ткани диска;

- протрузия (пролапс) диска – выпячивание пульпозного ядра вследствие истончения фиброзного кольца (без его разрыва) за пределы заднего края тел позвонков;

- выпадение диска (или грыжа диска), выхождение содержимого пульпозного ядра за пределы фиброзного кольца вследствие его разрыва; грыжа диска с его секвестрацией (выпавшая часть диска в виде свободного фрагмента располагается в эпидуральном пространстве).



Консультация специалистов:

· консультация травматолога и/или нейрохирурга – при наличии травмы в анамнезе;

· консультация реабилитолога – с целью разработки алгоритма групповой/индивидуальной программы ЛФК;

· консультация физиотерапевта – с целью решения вопроса о физиотерапии;

· консультация психиатра – при наличии депрессии (более 18 баллов по шкале Бека).



Диагностический алгоритм: (схема)



