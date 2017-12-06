Поражение нервных корешков и сплетений
РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)
Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2017
Общая информация
Краткое описание
Одобрен Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
от «10» ноября 2017 года
Протокол №32
Поражение нервных корешков и сплетений может иметь как вертеброгенную (остеохондроз, анкилозирующийспондилит, спондилолистез, болезнь Бехтерева, люмбализация или сакрализация в пояснично-крестцовом отделе, перелом позвонков, деформации (сколиоз, кифоз)), так и не вертеброгенную этиологию (неопластические процессы (опухоли, как первичные, так и метастазы), поражение позвоночника инфекционным процессом (туберкулез, остеомиелит, бруцеллез) и другие.
По МКБ-10 вертеброгенные заболевания обозначаются как дорсопатии (М40–М54) – группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, в клинике которых ведущий – болевой и/или функциональный синдром в области туловища и конечностей невисцеральной этиологии [7,11].
Согласно МКБ-10, дорсопатии подразделяются на следующие группы:
· дорсопатии, вызванные деформацией позвоночника, дегенерациями межпозвоночных дисков без их протрузии, спондилолистезами;
· спондилопатии;
· дорсалгии.
Поражение нервных корешков и сплетений характеризуется развитием так называемых дорсалгий (коды по МКБ-10 М54.1-М54.8). Помимо этого к поражению нервных корешков и сплетений по МКБ-10 также относятся непосредственно поражения корешков и сплетений, классифицируемые в рубриках (G 54.0-G54.4) (поражения плечевого, пояснично-крестцового сплетения, поражения шейных, грудных, пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках).
Дорсалгии – заболевания, связанные с болью в спине [10].
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Код(ы) МКБ-10:
|МКБ-10
|Код
|Название
|G54.0
|поражения плечевого сплетения
|G54.1
|поражения пояснично-крестцового сплетения
|G54.2
|поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках
|G54.3
|поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках
|G54.4
|поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках
|М51.1
|поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией
|М54.1
|Радикулопатия
|М54.2
|Цервикалгия
|М54.3
|Ишиас
|М54.4
|люмбаго с ишиасом
|М54.5
|боль внизу спины
|М54.6
|боль в грудном отделе позвоночника
|М54.8
|другая дорсалгия
Дата разработки/пересмотра протокола: 2013 год (пересмотрен в 2017 г.)
Сокращения, используемые в протоколе:
|БАК
|–
|биохимический анализ крови
|ВОП
|–
|врач общей практики
|КТ
|–
|компьютерная томография
|ЛФК
|–
|лечебная физическая культура
|МКБ
|–
|международная классификация болезней
|МРТ
|–
|магниторезонансная томография
|НПВС
|–
|нестероидные противовоспалительные средства
|ОАК
|–
|общий анализ крови
|ОАМ
|–
|общий анализ мочи
|РКИ
|–
|рандомизированное контролируемое исследование
|СОЭ
|–
|скорость оседания эритроцитов
|СРБ
|–
|С-реактивный белок
|УВЧ
|–
|Ультравысокочастотная
|УД
|–
|уровень доказательности
|ЭМГ
|–
|Электромиография
Пользователи протокола: врач общей практики, терапевты, невропатологи, нейрохирурги, реабилитологи.
Категория пациентов: взрослые.
Шкала уровня доказательности:
|А
|Высококачественный мета-анализ, систематический обзор рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.
|В
|Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.
|С
|
Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+).
Результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию.
|D
|Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов.
|GGP
|Наилучшая клиническая практика.
Классификация
· цервикалгия;
· торакалгия;
· люмбалгия;
· смешанная локализация (цервикоторакалгия).
По продолжительности болевого синдрома [10]:
· острая – менее 6 недель,
· подострая – 6-12 недель,
· хроническая – более 12 недель.
По этиологическим факторам (Bogduk N., 2002):
· травма (перерастяжение мышц, разрыв фасций, межпозвоночных дисков, суставов, растяжение связок, суставов, перелом костей);
· инфекционное поражение (абсцесс, остеомиелит, артрит, дисцит);
· воспалительное поражение (миозит, энтезопатия, артрит);
· опухоль (первичные опухоли и местастазы);
· биомеханические нарушения (формирование тригерных зон, туннельных синдромов, дисфункция суставов).
Диагностика
МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ
Диагностические критерии
Жалобы и анамнез
Жалобы:
· на боль в зоне иннервации пораженных корешков и сплетений;
· на нарушение двигательных, чувствительных, рефлекторных и вегетативно-трофических функций в зоне иннервации пораженных корешков и сплетений.
Анамнез:
· длительная физическая статическая нагрузка на позвоночник (в положении сидя, стоя);
· гиподинамия;
· резкий подъем тяжестей;
· переразгибание позвоночника.
Физикальное обследование
· визуальный осмотр:
- оценка статики позвоночника – анталгическая поза, сколиоз, сглаженность физиологических лордозов и кифозов, дефанс паравертебральных мышц пораженного отдела позвоночника;
- оценка динамики – ограничение движений рук, головы, различных отделов позвоночника.
· пальпация: болезненность при пальпации паравертебральных точек, остистых отростков позвоночника, точек Валле.
· перкуссия молоточком остистых отростков различных отделов позвоночника – положительный симптом Раздольского – симптом «остистого отростка».
· положительные корешковые пробы:
- симптом Лассега: боль появляется при сгибании выпрямленной ноги в тазобедренном суставе, измеряется в градусах. Наличие симптома Ласега указывает на компрессионный характер заболевания, но не уточняет его уровня.
- симптом Вассермана: появление боли при подъеме выпрямленной ноги назад в положении лежа на животе свидетельствует о поражении L3 корешка
- симптом Мацкевича: появление боли при сгибании ноги в коленном суставе в положении лежа на животе свидетельствует о поражении L1-4 корешков
- симптом Бехтерева (перекрестный симптом Ласега): появление боли в положении лежа на спине при сгибании выпрямленной здоровой ноги в тазобедренном суставе и исчезновение при ее сгибании в колене.
- симптом Нери: появление боли в пояснице и ноге при сгибании головы в положении лежа на спине свидетельствует о поражении L3-S1 корешков.
- симптом кашлевого толчка: боль при кашле в поясничном отделе на уровне поражения позвоночника.
· оценка двигательной функции по исследованию рефлексов: снижение (выпадение) следующих сухожильных рефлексов.
- сгибательно-локтевой рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении СV - СVI корешков.
- разгибательно-локтевой рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении СVII - СVIII корешков.
- карпо-радиальный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении СV - СVIII корешков.
- лопаточно-плечевой рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении СV - СVI корешков.
- верхний брюшной рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении DVII - DVIII корешков.
- средний брюшной рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении DIХ - DХ корешков.
- нижний брюшной рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении DХI - DХII корешков.
- кремастерный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении LI - LII корешков.
- коленный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении как L3, так и L4 корешка.
- Ахиллов рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении SI - SII корешков.
- Подошвенный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении L5-S1 корешков.
- Анальный рефлекс: снижение/отсутствие рефлекса может свидетельствовать о поражении SIV - SV корешков.
Схема экспресс диагностики поражения корешков:
· поражение L3 корешка:
- положительный симптом Вассермана;
- слабость в разгибателях голени;
- нарушение чувствительности по передней поверхности бедра;
- изменение коленного рефлекса.
· поражение L4 корешка:
- нарушение сгибания и внутренней ротации голени, супинации стопы;
- нарушение чувствительности на латеральной поверхности нижней трети бедра, колена и переднемедиальной поверхности голени и стопы;
- изменение коленного рефлекса.
· поражение L5 корешка:
- нарушение ходьбы на пятках и тыльного разгибания большого пальца;
- нарушение чувствительности по переднелатеральной поверхности голени, тыльной поверхности стопы и I, II, III пальцев;
· поражение S1 корешка:
- нарушение ходьбы на носках, подошвенного сгибания стопы и пальцев, пронации стопы;
- нарушение чувствительности по наружной поверхности нижней трети голени в области латеральной лодыжки, наружной поверхности стопы, IV и V пальцев;
- изменение ахиллова рефлекса.
· оценка чувствительной функции (исследование чувствительности по кожным дерматомам) – наличие чувствительных нарушений в зоне иннервации соответствующих корешков и сплетений.
· лабораторные исследования: нет.
Инструментальные исследования:
Электромиография: уточнение уровня поражения корешков и сплетений. Выявление вторичного нейронального поражения мышц позволяет с достаточной точностью определить уровень сегментарного поражения.
Топическая диагностика поражения шейных корешков позвоночника базируется на тестировании следующих мышц:
· С4-С5 – надостная и подостная, малая круглая;
· С5-С6 – дельтовидная, надостная, двуглавая плеча;
· С6-С7 – круглый пронатор, трехглавая мышца, лучевой сгибатель кисти;
· С7-С8 – общий разгибатель кисти, трехглавая и длинная ладонная мышцы, локтевой сгибатель кисти, длинная мышца, отводящая первый палец;
· С8-Т1 – локтевой сгибатель кисти, длинные сгибатели пальцев кисти, собственные мышцы кисти.
Топическая диагностика поражения пояснично-крестцовых корешков базируется на исследовании следующих мышц:
· L1 – подвздошно-поясничная;
· L2-L3 – подвздошно-поясничная, изящная, четырехглавая, короткие и длинные приводящие мышцы бедра;
· L4 – подвздошно-поясничная, передняя большеберцовая, четырехглавая, большая, малая и короткая приводящие мышцы бедра;
· L5-S1 – двуглавая мышца бедра, длинный разгибатель пальцев стопы, задняя большеберцовая, икроножная, камбаловидная, ягодичные мышцы;
· S1-S2 – собственные мышцы стопы, длинный сгибатель пальцев, икроножная, двуглавая мышца бедра.
Магнитно-резонансная томография:
МР-признаки:
- выбухание фиброзного кольца за пределы задних поверхностей тел позвонков, сочетающееся с дегенеративными изменениями ткани диска;
- протрузия (пролапс) диска – выпячивание пульпозного ядра вследствие истончения фиброзного кольца (без его разрыва) за пределы заднего края тел позвонков;
- выпадение диска (или грыжа диска), выхождение содержимого пульпозного ядра за пределы фиброзного кольца вследствие его разрыва; грыжа диска с его секвестрацией (выпавшая часть диска в виде свободного фрагмента располагается в эпидуральном пространстве).
Консультация специалистов:
· консультация травматолога и/или нейрохирурга – при наличии травмы в анамнезе;
· консультация реабилитолога – с целью разработки алгоритма групповой/индивидуальной программы ЛФК;
· консультация физиотерапевта – с целью решения вопроса о физиотерапии;
· консультация психиатра – при наличии депрессии (более 18 баллов по шкале Бека).
Диагностический алгоритм: (схема)
Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований
Таблица 1.
|Диагноз
|Обоснование для дифференциальной диагностики
|Обследования
|Критерии исключения диагноза
|манифестация Ландри
|
· начало параличей с мускулатуры ног;
· неуклонное прогрессирование параличей с распространением на вышележащую мускулатуру туловища, грудной клетки, глотки, языка, лица, шеи, рук;
· симметричная выраженность параличей;
· гипотония мускулатуры;
· арефлексия;
· объективные нарушения чувствительности минимальны.
|ЛП, ЭМГ
|
ЛП: увеличение содержания белка, иногда значительное (>10 г/л), начинается через неделю после манифестации заболевания, максимально на 4–6 нед,
Электромиография — значительное снижение амплитуды мышечного ответа при стимуляции дистальных отделов периферического нерва. Проведение нервного импульса замедлено
|манифестация рассеянного склероза
|Нарушение чувствительных и двигательных функций
|БАК, МРТ/КТ
|Повышение в сыворотке крови иммуноглобулинов G, наличие специфических рассеянных бляшек на МРТ/КТ
|лакунарный корковый инсульт
|Нарушение чувствительных и/или двигательных функций
|МРТ/КТ
|Наличие на МРТ очага церебрального инсульта
|отраженные боли при заболеваниях внутренних органов
|Выраженные боли
|ОАК, ОАМ, БАК
|Наличие изменений в анализах со стороны внутренних органов
|остеохондроз позвоночника
|Выраженные боли, синдромы: рефлекторные и корешковые (двигательные и чувствительные).
|КТ/МРТ, рентгенография
|Уменьшение высоты межпозвоночных дисков, остеофиты, склероз замыкательных пластинок, смещение тел смежных позвонков, симптом «распорки», отсутствие протрузий и грыж дисков
|экстрамедуллярная опухоль спинного мозга
|Прогрессирующее развитие синдрома поперечного поражения спинного мозга. Три стадии: корешковая стадия, стадия половинчатого поражения спинного мозга. Боли сначала односторонние, затем двусторонние, усиливаются в ночное время. Распространение проводниковой гипостезии снизу вверх. Имеются признаки блокады субарахноидального пространства, кахексия. Субфебрильная температура. Неуклонно прогрессирующее течение, отсутствие эффекта от консервативного лечения.
|Возможно повышение СОЭ, анемия. Изменения анализов крови неспецифичны.
|Расширение межпозвоночного отверстия, атрофия корней дуг и увеличение расстояния между ними (симптом Элсберга-Дайка).
|болезнь Бехтерева
|Боли в позвоночнике постоянные, преимущественно в ночное время состояние мышц спины: напряжение и атрофия, ограничение движений в позвоночнике постоянно. Боли в области крестцово-подвздошных суставов. Начало заболевания в возрасте от 15 лет до 30 лет. Течение медленно-прогрессирующее. Эффективность препаратов пиразолонового ряда.
|Положительная проба СРБ. Повышение СОЭ до 60 мм/ час.
|Признаки двустороннего сакроилита. Сужение щелей межпозвонковых суставов и анкилоз.
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Лечение
Препараты (действующие вещества), применяющиеся при лечении
|Галантамин (Galantamine)
|Гидрокортизон (Hydrocortisone)
|Дексаметазон (Dexamethasone)
|Диклофенак (Diclofenac)
|Карбамазепин (Carbamazepine)
|Кеторолак (Ketorolac)
|Лидокаин (Lidocaine)
|Лорноксикам (Lornoxicam)
|Прегабалин (Pregabalin)
|Преднизолон (Prednisolone)
|Трамадол (Tramadol)
|Фентанил (Fentanyl)
|Флупиртин (Flupirtine)
|Циклобензаприн (Cyclobenzaprine)
Лечение (амбулатория)
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ:
· нивелирование болевого синдрома;
· восстановление чувствительности и двигательных нарушений;
Немедикаментозное лечение:
· режим III;
· ЛФК;
· сохранение физической активности;
· диета №15.
· кинезиотейпирование;
Показания:
· болевой синдром;
· мышечный спазм;
· нарушение двигательной функции.
Противопоказания:
· индивидуальная непереносимость;
· нарушение целостности кожных покровов, дряблость кожи;
NB! При болевом синдроме проводится по механизму эстеро-, проприоцептивной ситмуляции.
Медикаментозное лечение:
При острой боли (таблица 2):
· НПВС – устраняют действие воспалительных факторов при развитии патобиохимических процессов;
· миорелаксанты – снижают тонус мышц в миофасциальном сегменте;
· ненаркотические анальгетики – оказывают выраженное анальгетическое действие.
· опиоидный наркотический анальгетик оказывает выраженное анальгезирующее действие.
При хронической боли (таблица 4):
· НПВС – устраняют действие воспалительных факторов при развитии патобиохимических процессов;
· миорелаксанты – снижают тонус мышц в миофасциальном сегменте;
· ненаркотические анальгетики – оказывают выраженное анальгетическое действие;
· опиоидный наркотический анальгетик оказывает выраженное анальгезирующее действие;
· ингибиторы холинэстеразы – при наличии двигательных и чувствительных расстройств улучшает нейро-мышечную передачу.
Схемы лечения:
· НПВС – 2,0 в/м №7 е/дн;
· флупиртина малеат внутрь по 500 мг 2 раза в сутки.
Дополнительные препараты: при наличии ноцицептивной боли – опиоидные наркотические анальгетики (в трансдермальной и в/мышечной форме), при наличии нейропатической боли – противоэпилептические препараты, при наличии двигательных и чувствительных расстройств – ингибиторы холинэстеразы.
Перечень основных лекарственных средств при острой боли (имеющих 100% вероятность применения) [2,3,10,16,18,20,21,26-29]:
Таблица 2.
|Лекарственная группа
|Международное непатентованное наименование ЛС
|Способ применения
|Уровень доказательности
|Нестероидный противовоспалительный препарат
|Лорноксикам
|Внутрь, внутримышечно, внутривенно 8 – 16 мг 2 – 3 раза в сутки
|А
|Нестероидный противовоспалительный препарат
|Диклофенак
|По 75 мг (3 мл) в/м е/день №3 с переходом на пероральный/ректальный прием
|А
|Нестероидный противовоспалительный препарат
|Кеторолак
|По 2, 0 мл в/м №5. (пациентам от 16 до 64 лет с массой тела, превышающей 50 кг, в/м не более 60 мг; пациентам с массой тела менее 50 кг или с хронической почечной недостаточностью за 1 введение вводят не более 30 мг)
|А
|Ненаркотические анальгетики
|Флупиртин
|Внутрь: 100 мг 3-4 раза в сутки, при выраженных болях по 200 мг 3 раза в сутки
|В
|Опиоидный наркотический аналгетик
|Трамадол
|Внутрь, в/в по 50-100 мг
|В
|Опиоидный наркотический анальгетик
|Фентанил
|Трансдермальная терапевтическая система: начальная доза 12 мкг/ч каждые 72ч или 25 мкг/ч каждые 72 ч;
|В
Перечень дополнительных лекарственных средств при острой боли (менее 100% вероятность применения) [3,5-9,15,17-19,22,24,25,30,32,33]:
Таблица 3.
|Лекарственная группа
|Международное непатентованное наименование ЛС
|Способ применения
|Уровень доказательности
|Ингибиторы холинэстеразы
|
Галантамин
|
Препарат назначают с 2,5 мг в сутки, постепенно повышая через 3-4 дня на 2,5 мг, разделенная на 2-3 равных приема.
Максимальная однократная доза составляет 10 мг подкожно, а максимальная суточная доза – 20 мг.
|С
|Миорелаксант
|Циклобензаприн
|Внутрь, суточная доза 5-10 мг в 3-4 приема
|В
|Противоэпилептическое средство
|карбамазепин
|200-400 мг/сут (1-2 таб), затем дозу постепенно повышают не более чем на 200 мг в день вплоть до прекращения болей (в среднем, до 600-800 мг), затем уменьшают до минимальной эффективной дозы.
|А
|Противоэпилептическое средство
|Прегабалин
|Внутрь, независимо от приема пищи, в суточной дозе от 150 до 600 мг в 2 или 3 приема.
|А
Перечень основных лекарственных средств при хронической боли (имеющих 100% вероятность применения):
Таблица 4.
|Лекарственная группа
|Международное непатентованное наименование ЛС
|Способ применения
|Уровень доказательности
|Миорелаксант
|Циклобензаприн
|Внутрь, суточная доза 5-10 мг в 3-4 приема
|В
|Нестероидный противовоспалительный препарат
|Лорноксикам
|Внутрь, внутримышечно, внутривенно 8 – 16 мг 2 – 3 раза в сутки
|А
|Нестероидный противовоспалительный препарат
|Диклофенак
|По 75 мг (3 мл) в/м е/день №3 с переходом на пероральный/ректальный прием
|А
|Нестероидный противовоспалительный препарат
|Кеторолак
|По 2, 0 мл в/м №5. (пациентам от 16 до 64 лет с массой тела, превышающей 50 кг, в/м не более 60 мг; пациентам с массой тела менее 50 кг или с хронической почечной недостаточностью за 1 введение вводят не более 30 мг)
|А
|Ненаркотические анальгетики
|Флупиртин
|Внутрь: 100 мг 3-4 раза в сутки, при выраженных болях по 200 мг 3 раза в сутки
|В
|Опиоидный наркотический аналгетик
|Трамадол
|Внутрь, в/в по 50-100 мг
|В
|Опиоидный наркотический анальгетик
|Фентанил
|Трансдермальная терапевтическая система: начальная доза 12 мкг/ч каждые 72ч или 25 мкг/ч каждые 72 ч;
|В
Перечень дополнительных лекарственных средств при хронической боли (менее 100% вероятность применения):
Таблица 5
|Лекарственная группа
|Международное непатентованное наименование ЛС
|Способ применения
|Уровень доказательности
|Противоэпилептическое средство
|Карбамазепин
|200-400 мг/сут (1-2 таб), затем дозу постепенно повышают не более чем на 200 мг в день вплоть до прекращения болей (в среднем, до 600-800 мг), затем уменьшают до минимальной эффективной дозы.
|А
|Противоэпилептическое средство
|Прегабалин
|Внутрь, независимо от приема пищи, в суточной дозе от 150 до 600 мг в 2 или 3 приема.
|А
|Опиоидный наркотический аналгетик
|Трамадол
|Внутрь, в/в по 50-100 мг
|В
|Опиоидный аналгетик
|Фентанил
|Трансдермальная терапевтическая система: начальная доза 12 мкг/ч каждые 72ч или 25 мкг/ч каждые 72 ч).
|В
|Глюкокортикоид
|Гидрокортизон
|Местно
|С
|Глюкокортикоид
|Дексаметазон
|в/в, в/м: от 4 до 20 мг 3-4 раза/сут, максимальная суточная доза 80 мг до 3-4 суток
|С
|Глюкокортикоид
|Преднизолон
|Внутрь 20-30 мг в сутки
|С
|Местный анестетик
|Лидокаин
|в/м для обезболивания плечевого и крестцового сплетения вводят 5-10 мл 1% раствора
|B
Хирургическое вмешательство: нет.
Дальнейшее ведение:
Диспансерные мероприятия с указанием частоты посещения специалистов:
· осмотр ВОП/терапевта, невропатолога 2 раза в год;
· проведение парентеральной терапии до 2 раз в год.
NB! При необходимости немедикаментозное воздействие: массаж, иглорефлексотерапия, ЛФК, кинезотейпирование, консультация реабилитолога с рекомендациями по индивидуальной/групповой ЛФК, ортопедической обуви, шинам при свисающей стопе, по специально приспособленным предметам обихода и инструментам, которыми пользуется больной.
Индикаторы эффективности лечения:
· отсутствие болевого синдрома;
· увеличение двигательных, чувствительных, рефлекторных и вегетативно-трофических функций в зоне иннервации пораженных нервов.
Лечение (стационар)
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ:
· нивелирование болевого синдрома;
· восстановление чувствительности и двигательных нарушений;
· использование периферических вазодилататоров, препаратов нейропротективного действия, НПВС, ненаркотических анальгетиков, миорелаксантов, антихолинэстеразных препаратов.
Карта наблюдения пациента, маршрутизация пациента: нет.
Немедикаментозное лечение:
· режим III,
· диета №15,
· физиотерапия (тепловые процедуры, электрофорез, парафинолечение, иглорефлексотерапия, магнито-, лазеро-, УВЧ-терапия, массаж), ЛФК (индивидуальная и групповая), кинезиотейпирование
Медикаментозное лечение
Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность применения) [2,3,5-8,10,16,18,20,21,27-30,32-35]:
|Лекарственная группа
|Международное непатентованное наименование ЛС
|Способ применения
|Уровень доказательности
|Нестероидный противовоспалительный препарат
|Лорноксикам
|
Внутрь, внутримышечно, внутривенно
8 – 16 мг 2 – 3 раза в сутки.
|А
|Нестероидный противовоспалительный препарат
|Диклофенак
|По 75 мг (3 мл) в/м е/день №3 с переходом на пероральный/ректальный прием;
|А
|Нестероидный противовоспалительный препарат
|Кеторолак
|По 2, 0 мл в/м №5. (пациентам от 16 до 64 лет с массой тела, превышающей 50 кг, в/м не более 60 мг; пациентам с массой тела менее 50 кг или с хронической почечной недостаточностью за 1 введение вводят не более 30 мг)
|А
|Ненаркотические аналгетики
|Флупиртин
|
Взрослым: По 1 капсуле 3-4 раза в день с равными интервалами между приемами. При выраженных болях - по 2 капсулы 3 раза в день. Максимальная суточная доза - 600 мг (6 капсул).
Дозы подбирают в зависимости от интенсивности боли и индивидуальной чувствительности больного к препарату.
Больным старше 65лет: в начале лечения по 1 капсуле утром и вечером. Доза может быть увеличена до 300 мг в зависимости от интенсивности боли и переносимости препарата.
У больных с выраженными признаками почечной недостаточности или при гипоальбуминемии суточная доза не должна превышать 300 мг (3 капсулы).
У больных со сниженной функцией печени суточная доза не должна превышать 200 мг (2 капсулы).
|В
Дополнительные препараты: наличии ноцицептивной боли – опиоидные наркотические анальгетики (в трансдермальной и в/м форме), при наличии нейропатической боли – противоэпилептические препараты, при наличии двигательных и чувствительных расстройств – ингибиторы холинэстеразы.
Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности применения) [9,15,19,20,22,24-26,32]:
|Лекарственная группа
|Международное непатентованное наименование ЛС
|Способ применения
|Уровень доказательности
|Опиоидный наркотический аналгетик
|Трамадол
|Внутрь, в/в по 50-100 мг
|В
|Опиоидный наркотический аналгетик
|Фентанил
|Трансдермальная терапевтическая система: начальная доза 12 мкг/ч каждые 72ч или 25 мкг/ч каждые 72 ч).
|В
|Ингибиторы холинэстеразы
|
Галантамин
|
Препарат назначают с 2,5 мг в сутки, постепенно повышая через 3-4 дня на 2,5 мг, разделенная на 2-3 равных приема.
Максимальная однократная доза составляет 10 мг подкожно, а максимальная суточная доза – 20 мг.
|С
|Противоэпилептическое средство
|Карбамазепин
|200-400 мг/сут (1-2 таб), затем дозу постепенно повышают не более чем на 200 мг в день вплоть до прекращения болей (в среднем, до 600-800 мг), затем уменьшают до минимальной эффективной дозы.
|А
|Противоэпилептическое средство
|Прегабалин
|Внутрь, независимо от приема пищи, в суточной дозе от 150 до 600 мг в 2 или 3 приема.
|А
|Глюкокортикоид
|Гидрокортизон
|Местно
|С
|Глюкокортикоид
|Дексаметазон
|в/в, в/м: от 4 до 20 мг 3-4 раза/сут, максимальная суточная доза 80 мг до 3-4 суток
|С
|Глюкокортикоид
|Преднизолон
|Внутрь 20-30 мг в сутки
|С
|Местный анестетик
|Лидокаин
|в/м для обезболивания плечевого и крестцового сплетения вводят 5-10 мл 1% раствора
|B
Медикаментозные блокады по спектру действия:
· анальгезирующие;
· миорелаксирующие;
· ангиоспазмолитические;
· трофостимулирующие;
· рассасывающие;
· деструктивные.
Показания:
· выраженный болевой синдром.
Противопоказания:
· индивидуальная непереносимость препаратов, используемых в лекарственной смеси;
· наличие острых инфекционных заболеваний, почечной, сердечно-сосудистой и печеночной недостаточности или заболеваний центральной нервной системы;
· низкое артериальное давление;
· эпилепсия;
· беременность в любом триместре;
· наличие повреждений кожного покрова и локальных инфекционных процессов до полного выздоровления.
Хирургическое вмешательство: нет.
Дальнейшее ведение:
· наблюдение участкового терапевта. Последующая госпитализация в плановом порядке при отсутствии эффективности амбулаторного лечения.
Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения, описанных в протоколе:
· снижение болевого синдрома (оценка по шкалам ВАШ, шкала кинезиофобии Г.Тампа, Мак-Гилловский болевой опросник, опросник Освестри);
· увеличение двигательных, чувствительных, рефлекторных и вегетативно-трофических функций в зоне иннервации пораженных нервов (оценка без шкалы - по неврологическому статусу);
· восстановление трудоспособности (оценка по индексу Бартел).
Госпитализация
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Показания для плановой госпитализации:
· неэффективность амбулаторного лечения.
Показания для экстренной госпитализации:
· выраженный болевой синдром с признаками радикулопатии.
Информация
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Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 2017
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Информация
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТОКОЛА
Список разработчиков протокола с указание квалификационных данных:
1) Киспаева Токжан Тохтаровна – доктор медицинских наук, врач невропатолог высшей категории РГП на ПХВ «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний»;
2) Кудайбергенова Айгуль Сериковна – кандидат медицинских наук, невропатолог высшей категории, заместитель директора Республиканского координационного центра по проблемам инсульта АО «Национальный центр нейрохирургии»;
3) Смагулова Газиза Ажмагиевна – кандидат медицинских наук, доцент, руковолдитель кафедры пропедевтики внутренних болезней и клинической фармакологии РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им.марата Оспанова».
Указание на отсутствие конфликта интересов: нет.
Рецензент:
Баймуханов Ринад Маратович – доцент кафедры нейрохирургии и неврологии ФНПР РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет», врач высшей категории.
Указание условий пересмотра протокола: пересмотр протокола через 5 лет после его опубликования и с даты его вступления в действие или при наличии новых методов с уровнем доказательности.
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